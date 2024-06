Nino D'Angelo, grande emozione per il concerto al Maradona: "Non vedo l'ora"

Grande attesa per il concerto evento "I Miei meravigliosi anni '80 e non solo!" di Nino D'Angelo che si terrà domani, sabato 29 giugno, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il popolare cantante napoletano ha raccontato alla vigilia del suo grande giorno l'emozione per il sogno della sua vita che si realizza. "E' quello che volevo nella mia vita, ho sempre pensato a questo sogno, avevo fatto il 6.0 nella curva B e adesso tutto lo stadio, è un'emozione che non si può spiegare.

Io non mi aspetto niente, ho già avuto tanto e questa è una cosa in più, ma mi aspetto l'applauso, che mi sono meritato in questi 50 anni di carriera. Ho lavorato e faticato per arrivare dove sono arrivato, con caparbietà e in intelligenza sono riuscito ad arrivare fino a qui. Ci sarà tutto Nino D'Angelo, ci sarà l'uomo, il Nino D'Angelo degli anni '80, e sarà amato da tutta Napoli, quello che non è successo negli anni '80 perchè la città era spaccata rispetto a quel ragazzo col caschetto biondo, e col tempo tutta Napoli ha imparato ad amarlo".