Pres. De Luca: "Riconfermo ad ADL la vicinanza della Regione per rifare il Maradona"

​​​​​​​Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che parla del Napoli in chiusura del suo consueto appuntamento con la diretta

"Ho riconfermato al presidente De Laurentiis la vicinanza della Regione, per quello che dovesse servire, per lo stadio San Paolo-Maradona o per altre iniziative sportive".

Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che parla del Napoli in chiusura del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. "Ricordo sempre che grazie ai 30 milioni investiti dalla Campania nello stadio San Paolo, in occasione delle Universiadi, è stato possibile far giocare partite di Champions che altrimenti non avremmo potuto ospitare. Siamo quindi a disposizione, a supporto, di un progetto sportivo che è estremamente ambizioso e legato ad un atteggiamento di serietà e sobrietà. Ci aspettiamo - chiosa De Luca - davvero cose importanti".