Ufficiale San Gregorio Armeno, istituito senso unico pedonale: giorni e fasce orarie

Il Comune di Napoli ha annunciato attraverso un comunicato stampa che sarà istituito, al fine di evitare pericolosi assembramenti, il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno - dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano - per i giorni e le fasce orarie di seguito indicati in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone:

- da venerdì 29 novembre a domenica 1°dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

- da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

- da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

- da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

- martedì 24 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.