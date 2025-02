Sanremo, frecciata di Carlo Conti alla sala stampa su Geolier: “L’anno scorso vi siete accordati...”

Tensione alta e subito polemiche al Festival di Sanremo 2025: riflettori accesi su televoto e voto della sala stampa. Alcuni giornalisti si sono lamentati della metodologia della votazione, ritenendo che il nuovo sistema adottato depotenzi la parte riservata agli ‘addetti ai lavori’. In buona sostanza, l’addebito è quello di aver delegittimato il voto dei giornalisti in favore del televoto: il ribilanciamento di pesi tra le diverse giurie sfocia in una libertà di manovra assai limitata per i votanti della sala stampa.

La vicenda ha acceso il dibattito, con Carlo Conti che in conferenza ha gettato benzina sul fuoco. Per rispondere alla domanda su un improvviso boom di scommesse su Rocco Hunt avvenuto la scorsa serata, Conti spiega che: “Matematicamente come fa a valere meno il 66% della sala stampa e radio contro il 34% del televoto? Anche voi in finale potreste dare tutti i voti a un solo cantante”. A questa risposta segue poi la replica del giornalista che ironicamente dice che sarebbe più comodo mettersi d’accordo per fronteggiare la cosa. A questo punto Conti gela la sala stampa rispondendo: “Mi sembra che negli anni scorsi qualcosa del genere sia successo”.

Parole che hanno scatenato la ferma reazione dei giornalisti presenti, tanto da spingere Conti a chiedere scusa: “Era solo una battuta sul polverone che si è alzato, nessun riferimento a combine. Mi scuso se sono stato frainteso. Ho fatto una battuta, perchè a quello che ho visto, lo scorso anno ci fu un polverone. Mi volevo riferire al polverone. C'è sempre stato un polverone sulle votazioni. Come abbiamo spiegato ieri, abbiamo cercato di fare la cosa più equa e lineare possibile. Chiedo scusa se sono stato frainteso, ho molto rispetto del vostro lavoro".

Il riferimento è chiaramente alla passata edizione del Festival, in cui a vincere fu Angelina Mango ma non mancarono le polemiche. Sul verdetto, infatti, pesò in maniera decisiva il voto della Sala Stampa, praticamente coalizzata contro Geolier. Il risultato finale della classifica Top5, ottenuto con la media dei voti di Sala Stampa, giuria Radio e Televoto, incoronò Angelina Mango con il 40,3%. Al secondo posto Geolier con il 25,2%.

Il rapper napoletano sbancò però il televoto (nonostante problemi e voti non conteggiati) con il 60%, Angelina Mango seconda con il 16,1% dei voti telefonici. A fare la differenza, come detto, la sala stampa che in maniera univoca (73,5%) premiò Mango e lasciò l'1,5% a Geolier.