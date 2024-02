Selvaggia Lucarelli denuncia: "In sala stampa non conoscevano Geolier, l'artista n.1 del 2023"

La giornalista del Fatto Quotidiano ha commentato l'esito del Festival di Sanremo, indirizzato dalla sala stampa a cui ha riservato non poche critiche

TuttoNapoli.net

Con un post sui suoi profili social, la giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli ha commentato l'esito del Festival di Sanremo, indirizzato dalla sala stampa a cui ha riservato non poche critiche:

"Il problema non è che il vincitore di Sanremo lo decidano la sala stampa e le radio, sebbene in teoria non sia neppure giusto chiedere voti a pagamento se quei voti non possono in alcun modo essere decisivi neppure quando sono così sbilanciati a favore di un cantante (neppure il 60 % del televoto o perfino il 100 % a favore di un cantante ne può decretare la vittoria) . Il problema è che in sala stampa ci siano giornalisti che non conoscono l’abc della musica e vadano serenamente a Sanremo ammettendo di non sapere chi sia Geolier. E cioè l’artista ad aver venduto di più nel 2023 e record su Spotify. “Non conoscevo Geolier” e “chi cazzo é Geolier” mi pare sia una questione su cui riflettere più della vittoria di Angelina. #Sanremo2024".