Sottosegretario Salute assicura: "In Italia non chiuderà più niente per Covid"

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato dei possibili scenari di una nuova ondata Covid-19 nel corso della trasmissione 'Agorà': “Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese. L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune Regioni. Ma non chiuderà più niente nel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcune limitazioni per i non vaccinati”, le sue parole riportate da Sky.