Sparatoria a Napoli: morto rapinatore minorenne ed arrestato il figlio di Genny la Carogna

Nella notte un rapinatore è morto e un altro è stato arrestato in un conflitto a fuoco con la polizia nel centro di Napoli. La vittima è un minorenne di 17 anni, l'altro rapinatore arrestato, un 18enne, è il figlio di Gennaro De Tommaso, soprannominato 'Genny la Carogna', celebre per l'episodio allo stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia del 3 maggio 2014. Secondo quanto ricostruito finora, i due giovani a bordo di uno scooter hanno bloccato un'auto in via Duomo e armati di pistola stavano rapinando le tre persone a bordo.