Sport e valori, tour a teatro per Patrizio Oliva: otto date, si parte oggi a Napoli

vedi letture

Lo sport come motore dei valori da trasmettere ai giovani. Lo spettacolo che vede protagonista l'ex pugile Patrizio Oliva diventa una tournee per le scuole che, partendo da Napoli, toccherà i teatri di altre sette città italiane, da nord a sud. La prima tappa è in programma giovedì 17 ottobre, alle ore 11, al teatro San Ferdinando di Napoli (piazza Eduardo de Filippo, 20).

Dopo la tappa di Napoli, sono previste altre sette date: Avellino il 22 ottobre (teatro Partenio); Salerno il 28 ottobre (teatro delle Arti); Benevento il 29 ottobre (teatro Comunale); Caserta il 30 ottobre (teatro Comunale); Bari il 7 novembre (teatro Kismet); Genova il 12 novembre (teatro della Gioventù); chiusura a Roma il 17 dicembre (teatro Ghione)."E' uno spettacolo che nasce per essere rivolto ai giovani - aggiunge Patrizio Oliva - Permette infatti di far capire che si possono coronare i propri sogni e avere risultati anche se si proviene da contesti difficili come il mio. Molti ragazzi oggi si sentono avviliti perché non vedono possibilità, ma con la mia storia dimostro che, pur venendo dalle macerie della vita, si possono conquistare risultati, rifiutando anche il richiamo della malavita".