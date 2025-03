Tangenziale bloccata: si ribalta autocisterna, traffico fermo

Un grave incidente ha provocato la chiusura della Tangenziale di Napoli, creando disagi significativi per gli automobilisti. L'episodio è avvenuto in direzione Pozzuoli, nel tratto che collega l'uscita Vomero a quella di Fuorigrotta, dove un'autocisterna carica di carburante si è ribaltata, occupando l'intera carreggiata.

I vigili del fuoco sono già intervenuti sul posto per gestire l'emergenza, mentre lunghe code si registrano nella zona. La società Tangenziale di Napoli ha invitato gli automobilisti a evitare l'accesso alla Tangenziale sia in direzione est, per chi proviene da Capodichino e dalle autostrade, sia per coloro che arrivano da Fuorigrotta. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di rimozione del mezzo coinvolto.

In un comunicato, la società Autostrade ha confermato che, alle 12:15, il tratto tra Vomero e Fuorigrotta è stato temporaneamente chiuso in direzione Pozzuoli, a causa dell'incidente avvenuto al chilometro 10.1. Sul luogo hanno operato anche le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici e sanitari.

Attualmente, si registrano circa due chilometri di coda nel tratto tra Zona Ospedaliera e Vomero, rendendo obbligatoria l'uscita a Vomero per chi viaggia verso Pozzuoli. Una volta usciti, gli automobilisti possono riimmettersi in Tangenziale a Fuorigrotta. Inoltre, alle 12:55, il tratto è stato chiuso anche in direzione Capodichino per consentire ai vigili del fuoco di svolgere le operazioni di ripristino in totale sicurezza. Chiunque viaggi in direzione opposta dovrà seguire lo stesso percorso di uscita e rientro. A riportarlo è l'Ansa.