Terremoto, forte scossa a Pozzuoli: tanto spavento fra la popolazione

Nuova forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei.

La scossa, prolungatasi per diversi secondi, è stata avvertita distintamente dai residenti tra la parte alta e quella bassa della città di Pozzuoli fino ad arrivare a Monterusciello. Tante persone sono scese in strada abbandonando le proprie abitazioni, fortunatamente non si registrano danni a cose o persone, ma lo spavento è stato comunque intenso. Alle ore 14:37 e alle 14:53, due nuove scosse sono state registrate dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano e avvertite dalla popolazione.