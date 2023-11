UFFICIALE - Allerta meteo in Campania: domani scuole e parchi chiusi nel napoletano

Allerta meteo in Campania per piogge e forti temporali nella giornata di domani.

Allerta meteo in Campania per piogge e forti temporali nella giornata di domani. Proprio per questo a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano domani le scuole, i parchi pubblici e i cimiteri resteranno chiusi. Decisione unanime dei sindaci dei tre comuni. Nel paesi vesuviani sarà allerta di colore arancione.