UFFICIALE - Campania, De Luca chiude anche gli asili: attività sospesa da lunedì

Da lunedì chiuderanno anche gli asili in Campania. Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 86 contenente ulteriori misure anti-Covid, valevole dal 2 novembre al 14 novembre. In corso di pubblicazione, l'ordinanza proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondatia. Confermata anche la sospensione delle attività didattiche di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno ove già programmate.