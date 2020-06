UFFICIALE - Nuova ordinanza di De Magistris: via libera a picnic, bici e monopattini nei parchi

Novità nella città di Napoli circa il tema aree verdi e parchi pubblici. Il sindaco Luigi De Magistris ha firmato oggi una nuova ordinanza secondo cui è giusto "rilanciare il fondamentale ruolo socio-culturale svolto dagli spazi verdi in generale e di investire in particolare sulle funzioni sportive, ricreative e didattico-formative dei parchi urbani". Per questo è "opportuno consentire – in via sperimentale per il periodo estivo fino al 30 settembre 2020 - all'interno degli stessi l’accesso con biciclette tradizionali, monopattini e pattini, nonché il consumo di cibi e bevande"; infine si legge ancora che "per offrire una scelta più ampia di luoghi di svago e intrattenimento è opportuna la riapertura di aree verdi insistenti sul territorio cittadino, quali l’Ippodromo di Agnano e l’ex Area Nato"

Nella parte dispositiva dell’atto del Sindaco infine si ordina :

1) all’interno dei parchi pubblici comunali è consentito in via sperimentale per il periodo estivo fino al 30 settembre 2020:

a) l’accesso con biciclette tradizionali, monopattini, pattini, tassativamente a velocità moderata onde non costituire pericolo verso terzi, su viali principali e zone pavimentate;

b) il consumo di cibi e bevande, con espresso divieto di abbandono dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori (i trasgressori sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 100,00)

2) la riapertura di aree verdi insistenti sul territorio cittadino, quali l’Ippodromo di Agnano e l’ex Area Nato.

L’ Amministrazione comunale invita poi gli imprenditori, le associazioni e gli esercenti di attività commerciali, interessate ai "progetti complessi" per l’occupazione di suolo pubblico, di cui recentemente si è occupato il TAR con il decreto di sospensione dell’ordinanza comunale, a proseguire nella presentazione della necessaria documentazione tecnica, in quanto i competenti uffici di Palazzo san Giacomo hanno già studiato un nuovo percorso normativo di modalità e procedure per la concessione delle relative autorizzazioni.