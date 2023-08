UFFICIALE - Vietata vendita bevande prima e dopo match al Maradona: l’ordinanza sindacale

Il Sindaco di Napoli ha emanato un’ordinanza sindacale n. 4 del 21/08/2023

TuttoNapoli.net

Il Sindaco di Napoli ha emanato un’ordinanza sindacale n. 4 del 21/08/2023 nella quale è stato disposto il divieto, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A.

Maradona” relativi alla stagione calcistica 2023/2024, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak¸ o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine limitrofe.