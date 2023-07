VIDEO - I Coldplay e il concerto a Napoli: "Idea nata da Maradona, Sorrentino ed Elena Ferrante"

I Coldplay hanno cominciato il proprio tour a Napoli con un concerto-evento al Maradona che resterà per sempre nel cuore di chi vi ha partecipato.

I Coldplay hanno cominciato il proprio tour a Napoli con un concerto-evento al Maradona che resterà per sempre nel cuore di chi vi ha partecipato. Ma perché una band così importante ha scelto proprio Napoli per l'avvio del nuovo tour? Lo spiega Chris Martin, frontman dei Coldplay, in un'intervista a Radio 105:

"Suonare a Napoli è stato un sogno per parecchio tempo, forse per i romanzi di Elena Ferrante e i film di Paolo Sorrentino. E per quel sentimento che si sente qui, per Maradona e tutto il resto. Dicevamo sempre 'dobbiamo andare lì', per qualche ragione non l'abbiamo mai fatto. Stavo guardando un film quanlche anno fa e a un certo punto è partita 'Napule è' di Pino Daniele. E ho pensato che quella canzone fosse incredibile, così ho chiamato il nostro agente e gli ho detto 'Dobbiamo cominciare il nostro tour a Napoli'".