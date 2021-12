VIDEO - Riapre la Galleria Vittoria: il sindaco Manfredi 'libera' il lungomare

E' stata riaperta la Galleria Vittoria, chiusa da settembre 2020 a causa del distacco di una parete. Con la riapertura del tunnel è stato di nuovo chiuso al traffico il lungomare di Napoli, almeno per il periodo festivo. "Poi valuteremo le soluzioni migliori", in relazione alla pedonalizzazione di questa e altre zone, dice il sindaco Gaetano Manfredi, giunto sul posto in occasione dell'atteso ripristino della viabilità a Chiaia, in un punto nevralgico della città, soprattutto per evitare che si formino intasamenti per lo shopping natalizio. L'assessore Edoardo Cosenza, che si è occupato dei lavori rallentati alla fine da un furto di rame, ha provveduto anche alle verifiche all'impianto di ventilazione, e promesso più manutenzione dopo questo risultato atteso e raggiunto. Di seguito il video con le parole del primo cittadino di Napoli.