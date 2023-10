VIDEO - Un torneo campano under 16 finisce in rissa: botte in campo e poi tra genitori sugli spalti

La scintilla che ha fatto scatenare le violenze sarebbe stato un normale contrasto da gioco, che avrebbe fatto salire la tensione tra i giovani calciatori in campo.

Un litigio in campo per futili motivi durante una partita di calcio tra Campanile e Puteolana 1909 valevole per il campionato di calcio under 16, categoria allievi regionali Campania è sfociata in una rissa tra genitori. La scintilla che ha fatto scatenare le violenze sarebbe stato un normale contrasto da gioco, che avrebbe fatto salire la tensione tra i giovani calciatori in campo.

A quel punto il tutto si è spostato anche sugli spalti dove i genitori si sono colpiti con calci, schiaffi, pugni e persino con le cinture. L'accaduto è stato denunciato anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi canali social ha condiviso anche il video della rissa. Di seguito le immagini.