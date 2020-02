11 gare di fila subendo gol in campionato: bisogna risalire a Galeone per numeri così disastrosi

Il Napoli a Cagliari dovrà provare ad invertire il trend dei gol realizzati in campionato e salvare anche un record a dir poco negativo. La squadra azzurra subisce gol da 11 partite consecutive di campionato e in Serie A non registra una striscia più lunga dalla stagione 1997/98, un anno poi chiuso con la retrocessione. Numeri negativi anche per Gattuso che è il primo allenatore a non aver tenuto la porta inviolata in alcuna delle prime otto partite di Serie A sulla panchina del Napoli: score che mancava dal 1998 con Giovanni Galeone in panchina.