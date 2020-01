2019, DICEMBRE AZZURRO - L'addio di Ancelotti, ecco Ringhio

L'ultimo mese dell'anno in casa Napoli è quello delle decisioni difficili, dei cambiamenti e del cambio di rotta. Gli azzurri in campionato continuano a zoppicare: l vittoria manca dal 19 ottobre (2-0 al Verona) ed allora serve assolutamente una sterzata, sopratutto per allontanare le nubi attorno al destino di Carlo Ancelotti, sul quale le critiche piovono incessanti. La svolta tanto attesa, però, non arriva, ed addirittura il Napoli va incontro ad una pesante sconfitta: al Dall'Ara il Bologna di Mihajlovic si impone contro gli azzurri, con il vantaggio di Llorente in avvio ribaltato nella ripresa da Olsen e Sansone a dieci minuti dalla fine. La crisi è più che aperta, e anche la settimana successiva contro la modesta Udinese il Napoli manca l'appuntamento con la vittoria: gli azzurri vanno sotto con Lasagna, poi pareggiano grazie a Zielinski ma non riescono a portare a casa i tre punti. Le voci sul possibile addio di Ancelotti si fanno sempre più insistenti, e per alcuni quella della Dacia Arena sarebbe l'ultima in campionato per l'allenatore.

L'ADDIO DI ANCELOTTI - Il Napoli chiude la fase a gironi della Champions contro il Genk. Pareri contrastanti si sussegono sul futuro di Ancelotti, per il quale in tanti prevedono l'esonero dopo il Genk a prescindere dal risultati. Il Napoli contro la squadra belga vince e lo fa con convinzione: 4-0 nel segno di Milik rientrato ed autore di una tripletta. Il Napoli esce dal campo tra gli applausi, Ancelotti saluta il pubblico in maniera apparentemente sobria e nel post partita tutto sembra rientrato. Ma poco dopo, ecco la notizia: dopo poco più di un anno e mezzo il Napoli esonera Carlo Ancelotti, a margine della vittoria col Genk che consegna a club azzurro la qualificazione agli ottavi di finale di Champions.

ECCO RINGHIO - Passano poche ore ed il Napoli annuncia subito il sostituto di Ancelotti: è Rino Gattuso, sul quale in molti avevano puntato per raccogliere l'eredità dell'ex allenatore del Milan. Gattuso si presenta ai giornalisti, è determinato e tante cose sembra siano pronte a cambiare con il suo arrivo in azzurro: dal passaggio al 4-3-3 a carichi di lavoro più intensità. Ma Rino, purtroppo, stecca alla prima: il Napoli inciampa ancora, stavolta tra le mura amiche contro il modesto Parma. Soltanto il gol quasi a tempo scaduto di Gervinho consegna la vittoria ai ducali, costringendo il Napoli a rimandare nuovamente l'appuntamento con la vittoria. I tre punti, però, arrivano proprio in occasione dell'ultima partita del 2019: al Mapei Stadium il Napoli va sotto contro il Sassuolo ma riesce a ribaltare il risultato grazie al pareggio di Milik e poi l'autogol di Obiang propiziato da Elmas. Gattuso riporta la vittoria all'ombra del Vesuvio dopo settimane di agonia, nel frattempo Ancelotti diventa il nuovo allenatore dell'Everton.