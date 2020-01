2019, MARZO AZZURRO - Lo Scudetto scappato via, Ancelotti centra i quarti di EL

Nonostante la grande distanza in classifica, Napoli-Juve resta il match clou di tutta la stagione. Azzurri e bianconeri di fronte al San Paolo, Ancelotti contro Allegri. Gara fin da subito tesa: l'espulsione di Meret per un fallo in uscita su Ronaldo (secondo Rocchi da rosso diretto), lascia gli azzurri in dieci e condiziona inevitabilmente il resto della gara. Proprio sulla punizione seguente Pjanic infila l'entrate Ospina e porta in vantaggio i suoi. Il Napoli risponde subito con Zielinski che centra il palo in contropiede, ma la Juve mostra solidità e dopo dieci minuti firma il raddoppio con Emre Can. Piove sul bagnato ma nella ripresa si ristabilisce la parità numerica con l'espulsione di Pjanic, il Napoli firma il pari con Callejon ma a cinque minuti dalla fine il momento topico: Rocchi concede un rigore al Napoli, Insigne si presenta sul dischetto ma calcia e stampa la sfera sul palo. La Juve vince e si avvia verso la vittoria dello Scudetto.

Il resto della partite di campionato in casa azzurra vengono affrontate in modo altalenate. Pareggio contro il Sassuolo, poi vittorie con Udinese e Roma nel segno di Milik, Mertens e Younes, tutti in gol per due volte in tre match. Il Napoli in totale segna nove gol in tre partite e ne subisce quattro, un rendimento positivo al quale, però, non seguiranno risultati concreti.

EUROPA LEAGUE - Ma Marzo è anche il mese, ancora, dell'Europa League: dopo aver sconfitto lo Zurigo, l'urna ha consegnato agli azzurri il Salisburgo. Al San Paolo gli azzurri si impongono per 3-0, ancora con Milik protagonista e Fabiàn che trova il gol. In Austria è ancora Milik a trascinare gli azzurri e firmare il gol dell'1-0 che di fatto permette al Napoli di mettere un piede ai quarti dopo meno di un quarto d'ora. Il Salisburgo, poi, viene fuori ed alla fine ribalta il risultato con un 3-1 che, però, non impedisce ai ragazzi di Ancelotti di superare il turno.