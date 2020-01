2019, SETTEMBRE AZZURRO - La super prova coi reds ed il Castro castigatore

Il mese di settembre rappresenta, probabilmente, la chiave di volta della stagione azzurra. Dopo la delusione di Torino, gli azzurri si rialzano subito contro la Sampdoria nel segno della doppietta del ritrovato Dries Mertens, titolare al fianco di Hirving Lozano in attacco. Il Napoli si conferma anche la settimana successiva, asfaltando il Lecce al Via del Mare con la prima doppietta di Fernando Llorente ed il match che si chiude sul risultato di 4-1. Al San Paolo arriva, poi, il Cagliari. Un match chiave per il prosieguo della stagione. Gli azzurri giocano bene, combattono ma la sfortuna non permette al Napoli di metterla dentro dopo svariati tentativi (le statistiche alla fine conteranno 30 tiri totali), ma nel finale Castro castiga gli azzurri e firma il gol vittoria. Seconda sconfitta stagionale, dopo quella contro la Juve, che segnerà la stagione degli azzurri nei mesi successivi. Subito dopo il match col Brescia, stavolta una prestazione incolore che però trova felice epilogo contro le rondinelle, 2-1 il risultato finale ma critiche ancora calde contro la squadra di Ancelotti colpevole, secondo alcuni, di non aver dato identità alla sua squadra.

LA CHAMPIONS - Parte poi la Champions League, con il Napoli chiamato a misurarsi in un girone tutto sommato abbordabile contro Liverpool, Salisburgo e Genk. L'esordio arriva proprio coi reds contro i quali, ancora una volta, il Napoli si impone con una super prestazione: dopo aver tenuto botta per quasi 90' minuti, gli azzurri si impongono nel finale prima con il rigore di Mertens e poi la rete allo scadere di Llorente che consegna i tre punti al Napoli ed una vittoria importante in ottica qualificazione.