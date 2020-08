3 minuti e già doppietta Osimhen! Nigeriano devastante a campo aperto: impazzisce il pubblico

Impazziscono i 1280 di Castel di Sangro per Victor Osimhen (qui il live). Sono bastati 3 minuti al bomber nigeriano per trovare la doppietta: in entrambi i casi ha battuto in velocità il diretto avversario per battere il portiere in diagonale nel primo gol e poi sotto la traversa con un bolide per il secondo.

