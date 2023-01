Finisce 1-1 Venezia-Cittadella, 68' in campo dall'inizio per l'azzurro Ambrosino, voto 6 sulle pagelle di Tmw

Finisce 1-1 Venezia-Cittadella, 68' in campo dall'inizio per l'azzurro Ambrosino, voto 6 sulle pagelle di Tmw: "Partita di grande sacrificio per l'ex Como che lotta con gli avversari e prova a far salire i compagni".