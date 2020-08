-8 a Castel di Sangro - Petagna, i giorni più importanti per 'entrare' nella rosa

Oltre alle trattative in entrata ed in uscita, di cui vi stiamo raccontando tutti i dettagli in queste ore, analizziamo anche la situazione e le prospettive dei giocatori che tra 8 giorni partiranno per il ritiro di Castel di Sangro.

ANDREA PETAGNA - 17 gol nella scorsa stagione, 12 nell'ultima nonostante le condizioni disastrose di una Spal terminata ultima sotto ogni punto di vista. Gol, e soprattutto prestazioni per la squadra, che gli sono valse l'acquisto del Napoli a gennaio, per far parte della rosa o comunque rimesso in un mercato sempre più povero di attaccanti alla ricerca di plusvalenze come accaduto per Inglese. Dalla fine del campionato, Petagna non s'è mai fermato, mostrando sui social gli allenamenti quotidiani per presentarsi già al top a Castel di Sangro. Il suo sogno, come più volte dichiarato, è far parte del Napoli, allenarsi con Mertens ed Insigne, ma per realizzarlo almeno per una stagione, facendo parte dell'organico, dovrà convincere Rino Gattuso. In realtà come terza punta, dietro Osimhen e Mertens, sarebbe l'ideale anche perché ha caratteristiche diverse di protezione palla e peso in area di rigore che nessuno ha e che sarebbero utili nei finali di gara. L'impatto in ritiro, salvo offerte importanti dai club di fascia media che più avanti non troveranno attaccanti, sarà determinante per il suo futuro.