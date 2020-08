-8 a Castel di Sangro - Rrahmani, da inserire subito in vista della rivoluzione difensiva

Oltre alle trattative in entrata ed in uscita, di cui vi stiamo raccontando tutti i dettagli in queste ore, analizziamo anche la situazione e le prospettive dei giocatori che tra 8 giorni partiranno sicuramente per il ritiro di Castel di Sangro.

AMIR RRAHMANI - Prelevato a gennaio per 14mln di euro per anticipare la concorrenza, l'ormai ex Verona dopo le vacanze in Costiera Amalfitana non vede l'ora di unirsi al gruppo azzurro. Accolto inizialmente con scetticismo nonostante sia stato uno dei difensori rivelazione del campionato (primo per recuperi difensivi), l'acquisto potrebbe rivelarsi da subito ancora più utile di quanto preventivato. Oltre alla cessione di Koulibaly, in pole c'è il City che potrebbe rilanciare già nei prossimi giorni oltre i 70mln di euro, il Napoli sta vagliando anche le offerte per Maksimovic, in scadenza 2021 e scontento dell'ultima panchina di Barcellona e di uno status di eterna seconda scelta nonostante sia stato forse il più positivo quest'anno. Nell'ambito di una rivoluzione in difesa, in attesa di accogliere Gabriel e forse anche un secondo elemento, Gattuso potrà lavorare subito sull'inserimento di Rrahmani in una difesa a 4 (come già in nazionale) in vista dell'inizio di campionato.