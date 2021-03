A Milano il solito piano-gara: il rientro di Osimhen restituisce a Gattuso la sua filosofia verticale

Contro il Milan dovrebbe essere il solito Napoli. Con un Victor Osimhen in più, dall'inizio, e dunque con la possibilità di mettere in campo subito lo stile di gioco inseguito da inizio stagione. Il Napoli si difenderà col baricentro basso e, una volta riconquistata palla, proverà subito a giocare in verticale sull'attaccante nigeriano, che dovrà essere bravo ad attaccare al meglio lo spazio. Una filosofia verticale, che finalmente potrà essere perseguita di nuovo. Se tornerà anche Hirving Lozano, poi, tanto meglio.