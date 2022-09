A Raspadori non basta il gol decisivo con lo Spezia: per gli utenti di TN è Kvara il migliore

Vittoria fondamentale del Napoli contro lo Spezia: tre punti d’oro arrivati solo all’89’ grazie al gol da tre punti firmato Raspadori.

Vittoria fondamentale del Napoli contro lo Spezia: tre punti d’oro arrivati solo all’89’ grazie al gol da tre punti firmato Raspadori. Eppure gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, non hanno indicato il classe 2000 come migliore in campo. Il 41% degli utenti ha scelto Kvaratskhelia come MVP della gara, dietro di lui Lobotka con il 14% e poi Raspadori con l’8%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).