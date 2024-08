Ufficiale Accostato al Napoli, Kepa va al Bournemouth: c'è l'annuncio

Dal Real Madrid e la vittoria in Champions League (la seconda della carriera, sempre da comprimario) al ritorno alla realtà. Sono stati mesi difficili per Kepa Arrizabalaga: il portiere spagnolo, classe 1994, non rientra nei piani di Enzo Maresca e ha dovuto cercare subito una nuova sistemazione. Adesso per lui arriva l'opportunità di rimettersi in gioco: il Bournemouth lo ha ingaggiato in prestito fino al termine della stagione.