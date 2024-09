Accostato al Napoli, Zalewski può finire in Turchia: la Roma vuole cederlo per un motivo

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Nicola Zalewski, terzino classe 2002 legato alla Roma da un altro anno di contratto e al centro di una trattativa col Galatasaray. Dopo aver rifiutato il PSV Eindhoven a fine agosto, il calciatore giallorosso appena rientrato dagli impegni con la nazionale polacca è chiamato a dare una risposta alla società turca che sul piatto ha messo un contratto da due milioni di euro più bonus.

Zalewski alla Roma guadagna 350mila euro netti, ma con un contratto in scadenza il prossimo giugno potrebbe in un prossimo futuro accordarsi con altre società da svincolato. Per questo motivo la società giallorossa ha già dato il suo benestare alla cessione, ma prima serve la risposta del calciatore che, in un senso o nell'altro, arriverà nelle prossime ore.