Ad Udine con numeri offensivi che iniziano a preoccupare: mai così pochi gol dal 2009!

Il Napoli resta lassù, neanche così distante dal primo posto grazie alla fase difensiva, eppure deve fare i conti con numeri (soprattutto offensivi) che nelle ultime settimane sono peggiorati. Come riportano i colleghi di Opta, tra le prime otto squadre attualmente in classifica in Serie A, il Napoli è quella con il possesso palla più basso (50.0%), quella che ha la peggior media gol fatti (1.4 reti a match) e anche quella con la percentuale di passaggi riusciti più bassa nella propria metà campo (90.2%).

Non solo: il Napoli ha segnato appena 21 gol in questo campionato: era dalla stagione 2009/10 che gli azzurri non realizzavano così pochi gol nei primi 15 turni di Serie A; considerando le prime 16 gare, dal 2000 soltanto una volta gli Azzurri sono rimasti sotto quota 24 reti nel torneo (19 nel 2000/01, stagione in cui poi arrivò la retrocessione).