ADL saltella al coro anti-Juve, Tuttojuve s'indigna: "Neanche nei dilettanti!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha saltellato dal suo posto in tribuna al coro solito "Chi non salta è Juventino...", come già accaduto peraltro in altre situazioni. Inquadrato in quel momento dalle tv, le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web.

I colleghi di Tuttojuve, sito di riferimento dei tifosi bianconeri, non hanno digerito l'atteggiamento del presidente: "Stanno facendo il giro delle tv e del web le immagini del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che dopo il gol di Kvaratskhelia è stato pescato dalle telecamere a saltellare sul seggiolino a ritmo del coro "chi non salta juventino è". Davvero classe e stile impareggiabili, nemmeno in Terza categoria si vedono comportamenti del genere".