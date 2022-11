Albania-Italia 1-3, le pagelle di Tmw: Meret si fa trovare pronto. Di Lorenzo e Raspadori da 7

A Tirana l'Italia vince 3-1 contro l'Albania in amichevole.



A Tirana l'Italia vince 3-1 contro l'Albania in amichevole. Questi i voti agli azzurri di Tuttomercatoweb.

Meret 6.5 - Schierato a sorpresa al posto di Donnarumma, si fa trovare pronto. Soprattutto a inizio ripresa: l'Albania lo chiama in causa più volte e lui risponde presente.

Scalvini 6.5 - Il migliore della linea difensiva, non sbaglia un intervento di testa ed è sempre puntuale negli anticipi.

Bonucci 6 - Sbaglia una lettura semplice sul gol che sblocca la partita. Si riscatta nella ripresa, con un salvataggio sulla linea nel momento di maggior sforzo dell'Albania. Dal 90esimo Pinamonti s.v.

Bastoni 6 - Il gol che sblocca la partita nasce da una sua strattonata a Broja. Poi non si comporta male, aggiungendo alla copertura una discreta fase di spinta.

Di Lorenzo 7 - Il suo terzo gol con la maglia della Nazionale è frutto di un movimento che i tifosi del Napoli conoscono bene. Si accentra al momento giusto e quando Grifo pennella l'assist al bacio si fa trovare pronto, bruciando sul tempo Kumbulla e compagni.

Tonali 6 - La notizia più importante riguarda la reazione post-infortunio: caduto male per un ponte in mezzo al campo, il centrocampista è uscito in barella ma è rimasto sempre cosciente. Prima s'è dato un gran da fare in mezzo al campo, nonostante una marcatura a uomo. Dal 45'+2 Ricci 6 - Subito a suo agio, in confidenza col 3-4-3 di Mancini.

Verratti 6.5 - Marcato a uomo da Bajrami, riesce a trovare gli spazi giusti col passare dei minuti. Da un suo assist nasce il gol del definitivo 1-3. Dal 90esimo Pafundi s.v.

Dimarco 6.5 - E' una delle armi tattiche adottate da Mancini per mandare in crisi le marcature a uomo impostate da Edy Reja. Gioca sulla linea laterale quando Grifo si accentra e, al contrario, fa il centravanti quando l'attaccante del Friburgo si sfila sull'esterno. L'Albania non capisce il suo gioco e da quelle parti va in difficoltà.

Zaniolo 6 - Parte dalla fascia per poi accentrarsi. Più centravanti che esterno, si crea tanti spazi e quindi tante occasioni. Pecca in lucidità: solo nel primo tempo ha tre grosse occasioni, ma non trova mai il gol. Dal 77esimo Fagioli s.v.

Raspadori 7 - Sempre più a suo agio nel ruolo di centravanti, soprattutto in questo schema tattico. Mancini gli dà la possibilità di essere sempre al centro del gioco, attacca la profondità ma all'occorrenza arretra per innescare i compagni: è così anche sul gol del sorpasso, serve a Grifo un pallone che va solo gettato in rete. Dal 90esimo Chiesa s.v.

Grifo 8 - Rieccolo. Dopo aver fatto la differenza in questa prima parte di Bundesliga, trascinando il Friburgo fino al secondo posto, l'attaccante italo-tedesco ritrova anche la maglia della Nazionale. Di nuovo in campo un anno e mezzo dopo l'ultima volta e non si lascia sfuggire l'occasione: l'assist per Di Lorenzo è delizioso, più difficile del gol successivo su cui, comunque, ha la lucidità di colpire Berisha in controtempo. Nella ripresa, dopo una traversa, chiude la partita con la rete del definitivo 1-3. Dal 77esimo Gnonto s.v.

Roberto Mancini 6.5 - Il periodo è quello che è, è da marzo che non passa... Ma almeno sfrutta nel modo queste amichevoli per ricostruire l'Italia e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Terza vittoria in altrettante gare da quando ha varato la difesa a tre.