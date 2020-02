Allarme Coronavirus, De Luca annuncia: "Tampone positivo in Campania, di un altro aspettiamo il riscontro"

Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania ha scritto un post dal proprio account Facebook in merito all'emergenza Coronavirus svelando che un tampone è stato trovato positivo: "Tampone positivo in Campania. E' di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato a Roma un tampone positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro". Il test spedito a Roma proviene dall’ospedale di Battipaglia, comune in provincia di Salerno, l’altro di cui parla De Luca è relativo a un paziente assistito in un ospedale della provincia di Caserta.