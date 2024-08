Altro compleanno azzurro a Castel di Sangro: Matteo Politano compie 31 anni

Altro compleanno azzurro nel ritiro di Castel di Sangro. Quest'oggi infatti festeggia l'attaccante Matteo Politano che compie 31 anni ed il Napoli ha già pubblicato gli auguri sui suoi canali social. Politano sarà impegnato, con ogni probabilità dal primo minuto, nell'ultimo test di quest'oggi contro il Girona (ore 18.30, diretta testuale su Tuttonapoli.net).

