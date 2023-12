Ambrosino in crescita: l'attaccante del Napoli titolare e ancora in gol in Serie B

Il Catanzaro cade in casa contro il Brescia nel match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie B, con i calabresi che si sono fatti ribaltare dal 2-0 al 2-3.

Il Catanzaro cade in casa contro il Brescia nel match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie B, con i calabresi che si sono fatti ribaltare dal 2-0 al 2-3. Ad aprire le marcature il gol di testa al 10' di Giuseppe Ambrosino. L'attaccante di proprietà del Napoli è alla sua seconda rete in campionato dopo il gol messo a segno alla 16ª, che sbloccò il match contro il Pisa, vinto 2-0 dal Catanzaro. Ambrosino, sostituito da Stoppa al 66', dimostra la crescente crescita nelle ultime gare del campionato cadetto.