Foto “Amma faticà”, lo slogan di Conte diventa t-shirt: prezzo e data di uscita

La società del Napoli ha saputo come catturare l'entusiasmo grazie all'arrivo di Antonio Conte. Lla sua conferenza stampa di presentazione ha mandato in visibilio la piazza, in particolare ha colpito molto il suo slogan “Amma faticà” che è diventato anche una t-shirt. Infatti per tutti gli invitati alla presentazione, stampa compresa, in anteprima è stata distribuita gratuitamente una maglietta, che sarà pre ordinabile per tutti a partire dal 26 Giugno (spedizioni dal 1 Luglio) al prezzo di 25 euro.