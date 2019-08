Ancelotti prepara l'undici anti-Juve, resta il ballottaggio sulla sinistra

Carlo Ancelotti ha avuto tutta la settimana per prepara la sfida di stasera contro la Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico azzurro non dovrebbe stravolgere particolarmente l'undici visto contro la Fiorentina, sopratutto in avanti visto la nuova assenza di Milik che non sarà della partita, con il confermato innesto di Mertens come falso nueve. Nelle retrovie resta un ballottaggio già affrontato la scorsa settimana: sulla corsia mancina, infatti, Ancelotti dovrà capire chi fra Mario Rui e Faouzi Ghoulam potrà garantire maggior solidità ed allo stesso tempo propulsione offensiva. Potrebbe ritrovare il campo ancora il portoghese che poter poter garantire una condizione fisica già collaudata, anche se Ghoulam scalpita per una maglia da titolare ed il match contro i bianconeri sembra un'occasione ghiotta per ritrovare il campo dall'inizio e dare il giusto peso specifico anche sulla corsia mancina, vista la possibile presenza di Maksimovic a destra da dove, dunque, non dovrebbe arrivare grande spinta.