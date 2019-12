Anche questo Ciro è 'immortale'?

Restano ancora tante nubi attorno al futuro di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto, come noto, e sembra sempre più plausibile la possibilità di vederlo partire nelle prossime finestre di mercato. L'Inter è lì, alla finestra, pronta a fiondarsi sull'attaccante per la prossima estate. Poi c'è la tentazione cinese, nota ormai da diversi mesi, ed infine l'interesse emerso anche nella giornata di oggi da parte del Borussia Dortmund, pronto a regalare a Mertens un nuova esperienza tedesca.



E CIRO CHE FA? - La volontà del giocatore sembra essere, ancora adesso, quella di restare in azzurro. Nonostante le tante voci di mercato attorno all'ex Psv, Mertens è molto legato alla città di Napoli e la speranza di una possibile permanenza all'ombra del Vesuvio sembra essere ancora viva. Cosa blocca, dunque, l'affare? Probabilmente, va detto, lo stesso Mertens: alte le richieste del giocatore che vorrebbe un adeguamento di contratto su una base triennale, richiesta importante alla quale De Laurentiis non sembra disposto a cedere. La sopravvivenza del mito di 'Ciro Mertens' a Napoli dipende, dunque, anche da lui. Forse, va detto, soprattutto da lui.