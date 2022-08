"Aprite gli anelli inferiori", ora è caccia al biglietto per il Monza: polverizzati tutti i settori

L'esordio show col Verona, ma anche gli ultimi super-colpi di mercato hanno risvegliato la passione anche in termini di abbonamenti e di biglietti

L'esordio show col Verona, ma anche gli ultimi super-colpi di mercato hanno risvegliato la passione anche in termini di abbonamenti e soprattutto di biglietti per Napoli-Monza. Ieri sono andati esauriti praticamente tutti i biglietti disponibili on line su Ticketone (restano solo pochi biglietti di Tribuna Posillipo) e sui social in tantissimi si chiedono quando il club partenopeo aprirà la vendita anche agli anelli inferiori per poter riempire lo stadio. Anche i tifosi, ora, vogliono fare la propria parte.