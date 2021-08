Arsenal, subito una figuraccia: perde 2-0 col Brentford, neopromosso dopo 74 anni

Doccia fredda per l'Arsenal di mister Arteta, che "bagna" il suo esordio nella Premier League 2021-22 con una sconfitta per 2-0 sul campo del neo-promosso Brentford, tornato nella massima serie dopo 74 anni. Le Bees si sono imposte infatti coi Gunners grazie alle reti di Canos al 22' e dell'ex Fiorentina Norgaard al 73'. 90 minuti in campo per l'obiettivo della Roma Granit Xhaka in mezzo al campo.