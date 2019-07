AS - James la priorità, Giuntoli in Spagna anche per Rodrigo e Correa: la situazione

Napoli molto attivo in Spagna per la campagna acquisti. Come scrive il portale iberico As, la priorità del Napoli resta sempre James Rodriguez, per il quale bisogna trovare un accordo con il Real Madrid per la formula del trasferimento. Tuttavia, il viaggio in Spagna di Cristiano Giuntoli aveva anche altre due trattativi possibili da sviluppare: quelle per Rodrigo del Valencia e per Correa dell’Atletico Madrid. Per il primo, il club andaluso chiede 50 milioni ed al momento resta un affare complicato. Correa al momento viene considerata un’alternativa a quelli che sono gli obiettivi primari, Giuntoli lo monitora consapevole che l’Atletico vuole venderlo.