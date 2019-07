AS - Oggi Real si raduna, James potrebbe non presentarsi: cessione certa, si allontana la pista Atletico

Oggi il Real Madrid si raduna nuovamente agli ordini di Zidane, con 28 giocatori in lista convocati. Tra questi, spiega il portale AS, ci sarebbe anche James Rodrigues che però potrebbe anche non presentarsi (come spiega il portale iberico) in attesa di conoscere il suo futuro. As chiarisce come il colombiano partirà sicuramente questa estate, in quanto fuori dai programmi di Zidane, e che l'ipotesi Atletico Madrid per lui sia diventata sempre più improbabile.