Atalanta, Gasperini recupera pezzi: rientra un difensore e un altro titolare può farcela

Potrebbe farcela anche Giorgio Scalvini, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia, ancora da valutare invece Davide Zappacosta

Prosegue il recupero in tempi rapidi degli infortunati in casa Atalanta. Il lavoro svolto dallo staff medico-sanitario atalantino potrebbe permettere a Gian Piero Gasperini di riavere a disposizione José Palomino per l'importante trasferta di Napoli: il difensore si era fermato a causa dei postumi distrattivi all’adduttore sinistro prima dell'ultimo match di campionato contro l'Udinese.