Avellino in crisi, Sidigas costretta a cedere società di calcio e basket: spunta Preziosi tra gli acquirenti

Momento di estrema difficoltà per l'Avellino calcio e basket. "Si può fallire due volte nel giro di un anno e nel mezzo vincere uno scudetto?" scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport. L'Avellino - si legge - non è fallito nuovamente 12 mesi dopo. Ma i segnali che arrivano dalla madre Sidigas non sono di certo incoraggianti. Basti registrare le parole del sindaco della città Gianluca Festa: “C’è una missione, salvare calcio e basket ad Avellino - ha spiegato il primo cittadino -. Viste le difficoltà della Sidigas Spa, De Cesare ha deciso di vendere entrambe le squadre a costo zero. Ora bisogna trovare un acquirente, seguirò in prima persona la vicenda. Entrambe saranno vendute senza debiti: il calcio non ne ha mentre De Cesare si farà carico di quelli del basket per lasciare due società sane a chi vorrà subentrare. Entro la prossima settimana dovremmo saperne di più”. Tra le possibilità c'è quella di Enrico Preziosi che potrebbe rilevare la società.