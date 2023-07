Bakayoko, dal Chelsea al Napoli sei anni di flop: ora è svincolato e non trova squadra

Dopo l'exploit al Monaco, ormai sei anni fa, Tiemoué Bakayoko ha sempre floppato.

Dopo l'exploit al Monaco, ormai sei anni fa, Tiemoué Bakayoko ha sempre floppato. Anzitutto al Chelsea, club che dopo il primo anno deludente decise di darlo in prestito al Milan. Una stagione così così, forse la migliore delle sei, la prima in rossonero. Poi solo fallimenti: al Monaco, al Napoli nel 2020-21 e ancora al Milan gli ultimi due anni. Il centrocampista francese non ha mai convinto nessuno a riscattarlo e adesso è svincolato, alla ricerca di una nuova sistemazione a parametro zero. Per ora con scarsi risultati. A scriverlo è L'Equipe.