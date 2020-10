Bakayoko pregusta l'esordio: la sosta gli ha permesso di tornare al pari coi compagni

Tiemoué Bakayoko è pronto, ha scritto ieri il Napoli in un post sui propri canali social, mostrando il centrocampista con le varie divise di gioco. Ed in effetti potrebbe esserlo anche per Rino Gattuso che da giorni valuta - anche considerando le assenze di Zielinski ed Elmas, ancora positivi, e la volontà di insistere col 4-2-3-1 - il possibile esordio da titolare del classe '94 che proprio ieri ha espresso la soddisfazione dell'arrivo in azzurro nelle sue prime interviste: "Sono molto contento di stare qui, la squadra è strepitosa con me. Sono felice della mia nuova casa. Gattuso mi ha convinto e sono molto felice, è come un padre per me e lo ringrazio pubblicamente per avermi fatto venire qui. Ho tanta voglia di giocare, ce la sto mettendo tutta e sabato vorrei esserci".

La sosta è stata molto utile proprio all'ex Monaco, con la bolla che ha portato a tutti gli effetti ad un ritiro forzato tra camera d'albergo e campo d'allenamento e doppie sedute quasi quotidiane. Il centrocampista è reduce da una lunga inattività: fermo quest'estate perché fuori dai piani del Chelsea e prima ancora anche al Monaco a causa dello stop della Ligue1 che a differenza degli altri campionati non è più ripartita. In queste due settimane Bakayoko ha lavorato per rimettersi al pari dei compagni dal punto di vista fisico, ma anche per inserirsi tatticamente nel nuovo 4-2-3-1 che Gattuso vorrebbe riproporre domani. La riflessione proseguirà in queste ore, anche perché l'avversario non è dei più comodi ed al fianco di Fabian resistono le candidature anche di Demme e Lobotka, ognuno con caratteristiche diverse.