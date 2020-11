Bandiera a mezz'asta e minuto di silenzio in città durante i funerali di Maradona

Il sindaco di Napoli De Magistris ha proclamato ieri il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona, cittadino onorario dal 2017 ma napoletano già da diversi anni. Nel giorno dei funerali, che verrà deciso in queste ore, le bandiere di Palazzo San Giacomo saranno calate a mezz'asta e sarà osservato un minuto di silenzio per tutta la città. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.