Barça ko 0-1 contro il Cadice, prima sconfitta in Liga per Xavi dopo oltre 4 mesi

Colpaccio esterno del Cadice, che espugna il Camp Nou di Barcellona nel posticipo del 32° turno de LaLiga. A decidere la sfida è stato un gol di Lucas Perez al 48'.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpaccio esterno del Cadice, che espugna il Camp Nou di Barcellona nel posticipo del 32° turno de LaLiga. A decidere la sfida è stato un gol di Lucas Perez al 48'. Successo prezioso per gli andalusi, che raggiungono quota 31 punti e sono attualmente sedicesimi. Brutto e inatteso stop invece per il Barça di Xavi, che sembra non aver digerito l'eliminazione dall'Europa League e resta dunque fermo a quota 60 punti, secondo a -15 dalla capolista Real Madrid. Prima sconfitta in Liga per Xavi dopo oltre 4 mesi.