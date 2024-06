Bari, Iachini verso la risoluzione. Il club di De Laurentiis pagherà la penale

Una stagione sicuramente molto particolare quella che ha vissuto il Bari di De Laurentiis lo scorso anno.

TuttoNapoli.net

Una stagione sicuramente molto particolare quella che ha vissuto il Bari di De Laurentiis lo scorso anno, che ha visto la squadra pugliese rimanere in Serie B solo grazie alla vittoria dei playout che hanno condannato alla retrocessione in Serie C la Ternana. Una stagione particolare anche per la panchina bianconera, con il club che si è trovato a libro paga ben quattro allenatori: il campionato 2023-24, infatti, è iniziato con Michele Mignani, esonerato il 9 ottobre 2023, e terminato con Federico Giampaolo, salito in sella il 15 aprile. In mezzo Pasquale Marino, esonerato poi il 5 febbraio 2024, e Giuseppe Iachini, anche lui esonerato, ma ad aprile, nel giorno della nomina di Giampaolo.

Ecco però che adesso, almeno stando a quanto riporta Sky Sport, proprio il contratto di Iachini potrebbe essere risolto, andando ad alleggerire il futuro monte ingaggi. Ma anche le casse del club di Luigi De Laurentiis, visto che lo stesso, per liberarsi del contratto valido anche per la stagione ventura, pagherà la penale prevista dallo stesso; a ogni modo, dal 1° luglio Iachini sarà libero, il Bari con un tecnico in meno tra gli stipendi.

Ricordiamo intanto che proprio la società, per l'anno prossimo, ha scelto Moreno Longo per la guida tecnica della prima squadra; ultimi dettagli da sistemare, ma c'è ottimismo per il positivo esito della trattativa.