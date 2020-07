Beffa per il Bari dei De Laurentiis in finale play-off: la Reggiana vince 1-0 e vola in Serie B

Promozione in Serie B per gli emiliani di Alvini, ritorno in categoria dove mancavano dal 1999. Traguardo raggiunto dopo la finale playoff vinta 1-0 contro il Bari di De Laurentiis al Mapei Stadium. In avvio doppio palo della Reggiana con Varone e Kargbo, pericoloso Radrezza come Antenucci dall'altra parte. Al 50' decide di testa il talentuoso Kargbo, annullato il pareggio di Antenucci per un controllo col braccio. I granata s'iscrivono alla B 2020/21 insieme alle già promosse Monza, Vicenza e Reggina.